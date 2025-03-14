Шмыгаль ответил, пойдет ли Украина на территориальные уступки

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал переговоры Украины и США в Саудовской Аравии. А также сообщил, готово ли государство уступить свои территории.

Шмыгаль говорит, что пока по этому поводу не было никаких указаний украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление премьера на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Что заявил Шмыгаль о территориальных уступках

По словам украинского премьера, Украина не будет уступать свои территории. Он добавляет, что именно такова позиция украинского главы государства, которую он "неоднократно высказывал".

Территориальная целостность и суверенитет нашего государства – это приоритет номер один для нас, это определено Уставом ООН, международным законодательством,

– объясняет Шмыгаль.

В то же время стоит заметить, что после переговоров с украинской делегацией в Джидде госсекретарь США Марко Рубио признал, что вопрос территориальных уступок поднимался. А также заявил, что военного решения российско-украинской войны не существует.

Кроме этого, президент США Дональд Трамп отметил, что Соединенные Штаты обсуждали с Украиной "земли, которые могут быть сохранены и потеряны".