Выйдет ли Украина из Донбасса: Сибига рассказал о договоренностях с США

Глава МИД Украины озвучил позицию Украины по Донбассу. Он подчеркнул, что она четкая и поддержана ближайшими союзниками.

Об этом Андрей Сибига отметил в интервью изданию LB.

Какова позиция Украины по Донбассу?

Сибига отметил, что гарантии безопасности, которые обсуждаются с США, будут касаться международно признанной территории Украины. Оккупированные территории не могут быть исключены из соглашения.

Гарантии безопасности для Украины. Не может быть никаких формул за счет территориальной целостности и суверенитета для государства Украина,

– отметил Сибига.

Сейчас Украина пытается достичь перемирия, которое откроет дорогу для более широких мирных переговоров.

Предпочтение отдается окончанию войны прежде всего дипломатическим путем.

"Мы будем исходить из норм международного права, устава ООН. Мы имеем здесь союзников", – еще раз подчеркнул Сибига, комментируя статус Донбасса.

