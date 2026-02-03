Выйдет ли Украина из Донбасса: Сибига рассказал о договоренностях с США
- Гарантии безопасности, которые обсуждаются с США, будут касаться всей международно признанной территории Украины, включая оккупированные территории.
- Украина пытается достичь перемирия дипломатическим путем, соблюдая нормы международного права.
Глава МИД Украины озвучил позицию Украины по Донбассу. Он подчеркнул, что она четкая и поддержана ближайшими союзниками.
Об этом Андрей Сибига отметил в интервью изданию LB.
Какова позиция Украины по Донбассу?
Сибига отметил, что гарантии безопасности, которые обсуждаются с США, будут касаться международно признанной территории Украины. Оккупированные территории не могут быть исключены из соглашения.
Гарантии безопасности для Украины. Не может быть никаких формул за счет территориальной целостности и суверенитета для государства Украина,
– отметил Сибига.
Сейчас Украина пытается достичь перемирия, которое откроет дорогу для более широких мирных переговоров.
Предпочтение отдается окончанию войны прежде всего дипломатическим путем.
"Мы будем исходить из норм международного права, устава ООН. Мы имеем здесь союзников", – еще раз подчеркнул Сибига, комментируя статус Донбасса.
Мирные переговоры: последние новости
Украинская переговорная группа уже отправилась в Абу-Даби, где 4 и 5 февраля пройдет новый раунд трехсторонних встреч.
Ключевым вопросом этих переговоров может стать обмен военнопленными. Об этом в эфире 24 Канала рассказал Андрей Городницкий, кандидат философских наук, политический эксперт.
В то же время после последнего массированного обстрела 3 февраля президент Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована. Он отметил, что каждый удар России подтверждает, что она до сих пор рассчитывает на войну и уничтожение Украины и не воспринимает дипломатию всерьез.