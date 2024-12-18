Следующие месяцы могут быть самыми важными в войне: украинцам нужно остерегаться одного

Новоизбранный президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что имеет план завершения войны в Украине. Однако очевидно, что на самом деле его нет.

Вероятно, новая администрация президента Штатов захочет посадить Россию и Украину за стол переговоров, в частности, с точки зрения давления на президента Владимира Зеленского, чтобы наше руководство согласилось на какие-то уступки. Такое мнение 24 Кагала озвучил российский правозащитник, основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

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"У Трампа или у кого-либо в США нет рычага, который был бы способен напугать Путина, чтобы тот вывел войска на границы 1991 года. Путин этого не сделает не потому, что он такой принципиальный. Если он заберет всех российских военных в Россию, завтра эта группировка из сотен тысяч вооруженных боевиков направится маршем на Москву и будет разбираться с ним. Он боится этого больше, чем любых санкций Запада", – сказал он.

"Все зависит от украинцев"

Владимир Осечкин отметил, что последние недели в Кремле готовятся и, возможно, начинаются ИПСО против руководства Украины. Сегодня задача Владимира Путина и его спецслужб – дестабилизировать Украину, подорвать каким-то образом народное доверие к руководству нашего государства, конкретно к Владимиру Зеленскому и сделать все возможное, чтобы достичь внутренних проблем в Украине и заставить пойти на условия России.

Следующие месяцы – декабрь, январь и февраль – это, наверное, важнейшие в этой войне. Очень важно выстоять, быть едиными, объединиться вокруг президента. Потому что все зависит от украинцев,

– подчеркнул правозащитник.

По его словам, если украинский народ будет поддерживать своего президента, а лидер будет твердо стоять в своей позиции, то никто не сможет заставить Украину идти на уступки. Администрация Трампа в рамках переговорных месяцев может добиваться смягчения риторики Путина и уступок от нашего государства. Это очень важные месяцы, именно от единства украинцев будет зависеть реакция Запада.