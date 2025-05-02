Сразу 2 предупреждения: США послали серьезный сигнал России

Кремль специально затягивает мирные переговоры, что не нравится Соединенным Штатам. Администрация Трампа уже сделала России два серьезных предупреждения.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, два предупреждения от США прозвучали как раз на фоне прогресса с соглашением о полезных ископаемых, которое Украина уже подписала.

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Какие сигналы идут от Соединенных Штатов

Как отметил Фесенко, буквально недавно появились сообщения, что Соединенные Штаты готовят Украине продажу продукции военного назначения на 50 миллионов долларов.

Это сигнал для россиян. Или вы согласитесь на переговоры, которые вы фактически заблокировали своими требованиями, или Штаты постепенно возобновят поставки оружия Украине,

– сказал Фесенко.

Кроме того, не зря в последнее время все чаще слышно о сенаторе Линдси Грэме и законопроекте о новых тарифах против России. Если его примут, тогда США введут 500% пошлины на импорт из стран, покупающих нефть, нефтепродукты, природный газ или уран в России.

Пока Соединенные Штаты только предупреждают Россию. Они призывают Кремль быть более сговорчивым и пойти на переговоры. Иначе будет хуже.

Проголосуют ли за этот законопроект? Я бы пока с этим не спешил. Сейчас это инструмент политически-психологического давления на Россию. США не вводят санкции, но предупреждают, что есть такая возможность. Так они хотят подтолкнуть Кремль к более конструктивной позиции в переговорном процессе,

– отметил Фесенко.

Добавим, вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал ход мирного процесса. Он считает, что в ближайшее время война в Украине не закончится. Но нужно ее останавливать.