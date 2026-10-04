США предложили провести трехстороннюю встречу с участием Украины, России и США до конца октября, – Зеленский

США предложили провести до конца октября трехстороннюю встречу Украины, России и Соединенных Штатов на техническом уровне. Украина готова к такому формату и открыта для проведения переговоров.

Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Что известно о переговорах между Украиной, Россией и США?

Зеленский сообщил, что накануне общался с американской переговорной группой. Соединенные Штаты в настоящее время поддерживают контакты как с Украиной, так и с Россией по поводу возможной встречи.

Американская сторона сегодня поддерживает контакты с Украиной и Россией и предлагает до конца октября на техническом уровне в трехстороннем формате провести встречу,

– заявил Зеленский.

Украина, по словам президента, готова поддержать такую инициативу. Киев также открыт для проведения встречи в Объединенных Арабских Эмиратах или другой стране, которую предложит Вашингтон.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина нуждается в помощи уже сейчас, прежде всего в сфере противовоздушной обороны.

По его словам, необходимое для защиты Украины вооружение нужно производить как можно быстрее.

Помощь нужна срочно, особенно помощь в противовоздушной обороне. И мы работаем над тем, чтобы эффективно поддерживать Украину в этом. Я могу поделиться с вами всеми подробностями. Вчера, например, я разговаривал с переговорной группой, американской группой. Вчера я подтвердил им, что до конца октября наша сторона готова оказать поддержку. В принципе, здесь нет новой информации, мы открыты для встречи в Эмиратах или другой стране, – подчеркнул он.

Мерц также рассказал о своем визите в Киев и отметил, что с момента прибытия в украинскую столицу уже трижды слышал воздушную тревогу. Канцлер отдельно отметил надежность украинской системы оповещения об угрозах.