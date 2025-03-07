Слова Георгия Тихого передает 24 Канал. Добавим, 11 марта в Эр-Рияде, когда встретятся Украина и США, россиян не будет.

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Как Украина относится к тому, что США и Россия общаются за ее спиной

Спикер МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал переговорный трек между США и Россией.

Мы анализируем публичные сообщения американской и российской сторон, из которых действительно можно составить какую-то картинку о динамике, как у них там происходит этот диалог и процесс. Но это их двусторонние дела, мы здесь туда не вмешиваемся. И так же считаем, что и в наши двусторонние дела с Соединенными Штатами не должен никто вмешиваться, в том числе Россия,

– сказал он.

Также Георгий Тихий прокомментировал слухи о территориальных уступках Украины. По его словам, это лишь медийная информационная буря.