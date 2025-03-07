Слова Георгія Тихого передає 24 Канал. Додамо, 11 березня в Ер-Ріяді, коли зустрінуться Україна та США, росіян не буде.

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Як Україна ставиться до того, що США та Росія спілкуються за її спиною

Георгій Тихий прокоментував переговорний трек між США та Росією.

Ми аналізуємо публічні повідомлення американської і російської сторін, з яких дійсно можна скласти якусь картинку про динаміку, як у них там відбувається цей діалог і процес. Але це їхні двосторонні справи, ми тут туди не втручаємось. І так само вважаємо, що і в наші двосторонні справи зі Сполученими Штатами не має ніхто втручатися, в тому числі Росія,

– сказав він.

Також Георгій Тихий прокоментував чутки про територіальні поступки України. За його словами, це лише медійна інформаційна буря.