В посольстве Украины оценили ход переговоров с США по мирному плану

Переговоры между украинской и американской делегациями по мирному плану прошли достаточно конструктивно. В то же время основные вопросы по территориям и безопасности требуют дополнительных обсуждений.

Об этом посольство Украины в США сообщило Общественному, пишет 24 Канал.

Как прошли переговоры Украины и США по мирному плану?

По информации издания, встреча украинской и американской делегации прошла конструктивно. Стороны сосредоточились на практических вопросах и конкретных шагах. Несмотря на достигнутые договоренности, основные вопросы относительно украинских территорий и гарантий безопасности остаются открытыми. Обе делегации пытаются работать над реалистичными и приемлемыми решениями.

В посольстве отметили, что украинская сторона ищет оптимальные способы урегулирования основных сложностей. А в ближайшее время ожидается подробный отчет Рустема Умерова и Андрея Гнатова о ходе переговоров.

Какие вопросы могут тормозить мирное соглашение?

Американский спецпредставитель Кит Келлог уверен, что война в Украине завершится в ближайшее время и добавил, что США продолжают активно работать для урегулирования этого вопроса.

Однако спецпредставитель отметил, что есть некоторые проблемы, которые могут тормозить мирное соглашение. Среди них – территориальные уступки и контроль над запорожской АЭС. Он признался, что эти вопросы американцам было чрезвычайно сложно обсуждать как с Россией, так и с Украиной.

Последние 10 метров до цели всегда самые тяжелые, вот где действительно возникают разногласия. Думаю, что мы находимся на последних 10 метрах в попытках положить конец этому конфликту,

– отметил Келлог.

Что сейчас известно о результатах мирных переговоров?