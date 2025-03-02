Страмер встретится с Трампом еще раз: лидеры согласились создать совместный план мира в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал новую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Они согласились работать вместе над длительным миром в Украине.

Стармер заявил, что сейчас не время ссориться с США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Кира Стармера после европейского саммита в Лондоне.

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Какова цель новой встречи Стармера с Трампом

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что вскоре планирует встретиться с Дональдом Трампом снова. Лидеры готов сотрудничать ради надежного мирного соглашения в Украине.

Хочу быть четким. Сейчас нам нужно сотрудничать с Америкой. Мы согласились, что очень скоро встретимся с американским президентом, чтобы сотрудничать до момента, пока у нас не будет общего плана. Это не момент для переливания из пустого в порожнее. Это момент. Чтобы объединиться для длительного мира,

– отметил Стармер.

Напомним, Страмер заявил, что Великобритания готова направить в Украину самолеты и солдат, которые бы обеспечивали выполнение этого мирного соглашения.