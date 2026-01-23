Полный провал, – Цимбалюк дал эмоциональный прогноз на новый раунд мирных усилий Трампа

Дональд Трамп продолжает безрезультатный переговорный процесс по урегулированию войны в Украине. Он не хочет давить на диктатора Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал журналист Роман Цимбалюк, заметив, что Путин не хочет прекращать войну против Украины. Все об этом знают. Но такое впечатление, что Трамп просто это игнорирует.

Будет ли прогресс в переговорах?

По словам Цимбалюка, трудно рассчитывать на какой-то прорыв в мирных переговорах. При этом Трамп, когда начал влиять на весь процесс переговоров, только ухудшил ситуацию.

Никакого прорыва я не ожидаю. Раунд за раундом идут безрезультатные переговоры. А от миротворчества Трампа стало только хуже. Он вселил в Путина надежду, что тот сможет всех победить и переморозить,

– сказал Цимбалюк.

Возможно, максимум, чего удастся достичь в ближайшее время – энергетическое перемирие. Но и это лишь предположение. В целом война в Украине – полный провал Трампа.

Какие результаты встречи американской делегации с Путиным?