Об этом 24 Каналу рассказал журналист Роман Цимбалюк, заметив, что Путин не хочет прекращать войну против Украины. Все об этом знают. Но такое впечатление, что Трамп просто это игнорирует.
Смотрите также Хотите мир – платите 1 миллиард долларов: как Совет Трампа угрожает Украине и почему туда пригласили Путина
Будет ли прогресс в переговорах?
По словам Цимбалюка, трудно рассчитывать на какой-то прорыв в мирных переговорах. При этом Трамп, когда начал влиять на весь процесс переговоров, только ухудшил ситуацию.
Никакого прорыва я не ожидаю. Раунд за раундом идут безрезультатные переговоры. А от миротворчества Трампа стало только хуже. Он вселил в Путина надежду, что тот сможет всех победить и переморозить,
– сказал Цимбалюк.
Возможно, максимум, чего удастся достичь в ближайшее время – энергетическое перемирие. Но и это лишь предположение. В целом война в Украине – полный провал Трампа.
Какие результаты встречи американской делегации с Путиным?
- Вечером 22 января спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву. Встреча с Путиным длилась около 3,5 часов.
- Впоследствии помощник Путина Юрий Ушаком заявил, что разговор был конструктивным и откровенным. Он снова заговорил о "территориальном вопросе".
- Также Россия согласилась на заседание трехсторонней рабочей группы в Абу-Даби 23 января, куда войдут представители Украины, США и России. Это будет первое заседание в таком формате.