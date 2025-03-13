Даже упоминание об этом станет фатальным ударом: как Трамп может принудить Россию к миру

США имеют возможности, чтобы принудить Россию к перемирию. В частности, ввести сверхмощные санкции против страны-агрессора. Можно сначала даже не делать конкретные шаги.

Даже если администрация Дональда Трампа сделает заявление, что вводит максимальные санкции, это уже повлияет на Кремль. Такое мнение 24 Канала озвучил политолог Игорь Рейтерович.

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"Трампу достаточно выйти и сказать. Даже можно не делать сначала какие-то конкретные шаги, просто сказать: "Я ввожу". Это уже повлияет на Россию. Поскольку россияне находятся сейчас в очень слабой позиции, для них даже упоминания о дополнительных санкциях могут стать катастрофой", – подчеркнул он.

Критический удар для России

Игорь Рейтерович отметил, что вопрос в том, воспользуется ли Трамп этими рычагами влияния. У него есть и другая опция – усилить военно-техническую поддержку Украины. Есть информация, что у Украины закончились ATACMS. США могли бы предоставить ВСУ, в частности, партию таких ракет.

Со стороны Трампа это был бы серьезный шаг, который показал бы россиянам, что он не собирается блефовать, а действительно будет принуждать их, в частности, к миру. Поэтому возможности у американцев есть. Как они ими воспользуются – я не возьмусь прогнозировать,

– сказал он.

Дело в том, что президент США часто меняет свою позицию. Политолог предположил, что хоть окружение Трампа ему не сильно противоречит, однако может намекать ему, что россияне пытаются подставить его, поэтому стоит показать им силу.

"Это не требует от них каких-то сверхусилий. Они это могут сделать в медийном варианте, как Трамп сейчас и занимается своей внутренней и внешней политикой. Но для очень ослабленной российской экономики это может стать просто критическим ударом", – добавил Рейтерович.