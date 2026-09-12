Большой личный друг: зачем Трампу нужен новый посредник между Украиной и Россией из ЦРУ

Западная пресса пишет, что Трамп рассматривает главу ЦРУ Рэтклиффа, недавно посетившего Москву, как человека, который будет обладать большими полномочиями для ведения переговоров между Россией и Украиной. Он всегда был близок к Трампу и ни слова плохого о нем в период между его каденциями не сказал, в отличие от других сотрудников первой администрации Трампа.

Об этом в беседе с 24 Каналом отметила кандидат политических наук, политолог-американист Александра Филиппенко, добавил, что потому Джон Рэтклифф стал главой Центрального разведывательного управления во время второго срока Дональда Трампа.

На что будет указывать привлечение Рэтклиффа к переговорам

Как пояснила американистка, Трамп намерен назначить новым переговорщиком не просто директора ЦРУ, а своего близкого друга и человека, которому доверяет. Хотя действующий переговорщик Уиткофф тоже его давний товарищ, и они работали вместе в 80–90-х годах на Манхэттене, но и о Рэтклиффе стоит сказать, что он тоже давно знаком с Трампом.

В 2014 году он был избран в Палату представителей от Техаса, в 2016 году начал работать в первой администрации Дональда Трампа. Это доверенное лицо, он входит в ближний круг Трампа. Поэтому действительно можно ожидать, что это означает более серьезное отношение к переговорному процессу. Потому что все, что касается Уиткоффа и Кушнера, все-таки связано с экономикой, с финансовыми и бизнес-вопросами,

– считает Филиппенко.

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Какие вопросы будут продолжать обсуждать Уиткофф и Кушнер с Москвой

При этом министр финансов Скотт Бессент очень четко дал понять своему российскому коллеге Антону Силуанову, с которым он встретился на саммите G20, что никаких уступок в экономической сфере россиянам ожидать не стоит, пока не закончится война. Однако, как отметила политолог, вероятно, Уиткофф и Кушнер обсуждают с российской стороной определенные финансовые идеи. Она предполагает, что они касаются Арктики.

Китай сейчас максимально активен в Арктике. И без России, без доступа к российским территориальным арктическим водам Пекин не смог бы этого делать, разрабатывать новые маршруты. И, вероятно, обсуждение идет по этой линии. Но при этом, поскольку Скотт Бессент дал понять, что экономика – это экономика, а война – это война, то есть это абсолютно два разных направления, вот здесь и появляется Джон Ретклифф,

– отметила Филиппенко.

В то же время американистка высказала мнение, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер и в дальнейшем будут продолжать свою бурную деятельность, но в контексте экономических отношений, возможно, речь идет и о снятии санкций или об ослаблении санкций.

Законопроект имени Линдси Грэма, помимо того, что предусматривает введение стопроцентных тарифов на товары из тех стран, которые закупают российские природные ресурсы, еще и кодифицирует действующие в настоящее время санкции. То есть пока нынешние санкции в отношении Путина и его окружения действуют как исполнительные указы президента, в основном Байдена. И, соответственно, это то, что можно отменить новым исполнительным указом. Возможно, будут обсуждать именно это,

– предположила Филиппенко.

А вот Джон Рэтклифф, в отличие от Кушнера и Уиткоффа, как подытожила политолог, имеет возможность поставить условную галочку, что кое-что сделал в отношении России. Ведь именно он занимался возвращением на американскую землю Ксении Карелиной, которая в 2012 году эмигрировала в США, но в 2024-м посетила Россию, где ее осудили за пожертвование в пользу Украины и арестовали. Именно Рэтклифф организовал ее обмен и освобождение.