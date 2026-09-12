Про це у розмові з 24 Каналом зазначила кандидатка політичних наук, політологиня-американістка Олександра Філіпенко, додавши, що тому Джон Реткліфф став очільником Центрального розвідувального управління під час другої каденції Дональда Трампа.

На що вказуватиме залучення до переговорів Реткліффа

Як пояснила американістка, Трамп має намір призначити новим перемовником не просто директора ЦРУ, а свого близького друга і людину, якій довіряє. Хоч чинний перемовник Віткофф теж його давній товариш, і вони працювали разом із 80 – 90-х років на Мангеттені, але й про Реткліффа варто сказати, що він теж давно знайомий Трампом.

У 2014 році він обрався до Палати представників від Техасу, у 2016 році став працювати в першій адміністрації Дональда Трампа. Це людина довірена, він входить до близького кола Трампа. Тому дійсно ми можемо очікувати, що це означає якесь більш серйозне ставлення до переговорного процесу. Тому що все, що стосується Віткоффа і Кушнера, все-таки пов'язано з економікою, з фінансовими та бізнес-питаннями,

– вважає Філіпенко.

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Які питання продовжать обговорювати Віткофф і Кушнер з Москвою

При цьому дуже чітко Скотт Бессент, міністр фінансів, дав зрозуміти російському колезі Антону Силуанову, з яким він зустрівся на саміті G20, що жодних послаблень в економічній сфері росіянам очікувати не варто, поки не закінчиться війна. Однак, як зазначила політологиня, ймовірно Віткофф і Кушнер певні фінансові ідеї з російською стороною обговорюють. Вона припускає, що вони стосуються Арктики.

Китай зараз максимально активний в Арктиці. І без Росії, без доступу до російських територіальних арктичних вод Пекін не міг би цього робити, розробляти нові маршрути. І, ймовірно, обговорення йде по цій лінії. Але при цьому, оскільки Скотт Бессент дав зрозуміти, що економіка економікою, а війна війною, тобто це абсолютно два різних треки, ось тут і з'являється Джон Реткліфф,

– звернула увагу Філіпенко.

Водночас американіста висловила думку, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер й надалі продовжуватимуть свою бурхливу діяльність, але в контексті економічних відносин, можливо, мовиться і про зняття санкцій або про санкційне послаблення.

Законопроєкт імені Ліндсі Грема, крім того, що передбачає введення стовідсоткових тарифів щодо товарів із тих країн, які купують російські природні ресурси, ще й кодифікує чинні зараз санкції. Тобто поки нинішні санкції щодо Путіна та його оточення діють як виконавчі укази президента, в основному Байдена. І, відповідно, це те, що можна перекрити новим виконавчим указом. Можливо, обговорюватимуть саме це,

– припустила Філіпенко.

А ось Джон Реткліфф, на відміну від Кушнера і Віткоффа, як підсумувала політологиня, має можливість поставити умовну галочку, що дещо зробив стосовно Росії. Адже саме він займався поверненням на американську землю Ксенії Кареліної, яка у 2012 році емігрувала у США, але відвідала у 2024-му Росію, там її засудили за пожертву для України й заарештували. Саме Реткліфф організував її обмін й визволення.