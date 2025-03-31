Трампу достаточно одного заявления, чтобы увидеть, реально ли Россия готова к миру

Россия продолжает затягивать прекращение огня в отношении Украины. Пока что процесс не сильно движется вперед. Но Трамп может сделать сильный шаг, который больно ударит по России.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что пока вообще нет никаких предпосылок для большого перемирия. Россия буквально каждый день наносит удары "Шахедами" по гражданской инфраструктуре. Путин занимается терроризмом, но мир не обращает на это внимания.

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Что Трамп должен был бы сделать

Как отметил Рейтерович, Соединенным Штатам пока трудно признать, что Россия просто водит их "за нос". Им не нужно перемирие. Они готовы на это пойти только на собственных условиях, которые неприемлемы не только для Украины, но и для США.

Пока все это не дало какого-то результата. Возможно, он будет после телефонного разговора Трампа и Путина. Но мне кажется, что будет как с осликом и морковкой. Ее повесят перед носом. И это будет что-то типа перемирия на море или энергетическое перемирия. Трамп ради этого продолжит слушать россиян, организовывать какие-то встречи. Но это не будет давать результатов,

– отметил Рейтерович.

Россия воспринимает только силу. Если бы Трамп сразу начал бы разговаривать с россиянами с такой позиции, то результаты были бы значительно лучше. Пока же он считает, что лучше договариваться. Но все идет к тому, что россияне просто затягивают время. И фактически выставляют Трампа "слабым".

Рано или поздно президент США должен был бы это понять. И тогда можно ожидать более жестких действий. Он может повлиять на Россию буквально одним заявлением.

Ему нужно просто выйти и сказать: "Я ввожу санкции против российской нефти". Он может даже ничего не делать сначала. Просто само заявление обвалит ситуацию на российских рынках. Байден, когда уходил с должности, ввел некоторые санкции против теневого флота России. Тогда многие страны начали отказываться от российской нефти еще даже до того момента, как ограничения начали на полную действовать,

– отметил Рейтерович.

Тогда же нужно будет посмотреть на реакцию России. Они вполне могут после такого пойти навстречу и стать значительно сговорчивее.

Добавим, Трамп недавно заявил, что его разочаровали слова Путина о "нелегитимности" украинской власти. Главное – заключить мир.