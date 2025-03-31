Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що поки взагалі немає ніяких передумов для великого перемир'я. Росія буквально кожного дня завдає ударів "Шахедами" по цивільній інфраструктурі. Путін займається тероризмом, але світ не звертає на це уваги.

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Що Трамп мав би зробити

Як наголосив Рейтерович, Сполученим Штатам поки важко визнати, що Росія просто водить їх "за ніс". Їм не потрібне перемир'я. Вони готові на це піти лише на власних умовах, які неприйнятні не лише для України, але й для США.

Поки все це не дало якогось результату. Можливо, він буде після телефонної розмови Трампа і Путіна. Але мені здається, що буде як з віслючком і морквинкою. Її повісять перед носом. І це буде якесь типу перемир'я на морі чи енергетичне перемир'я. Трамп заради цього продовжить слухати росіян, організовувати якісь зустрічі. Але це не даватиме результатів,

– зазначив Рейтерович.

Росія сприймає тільки силу. Якби Трамп одразу почав би розмовляти з росіянами з такої позиції, то результати були б значно краще. Поки що ж він вважає, що краще домовлятися. Але все йде до того, що росіяни просто затягують час. І фактично виставляють Трампа "слабким".

Рано чи пізно президент США мав би це зрозуміти. І тоді можна очікувати на жорсткіші дії. Він може вплинути на Росію буквально однією заявою.

Йому потрібно просто вийти і сказати: "Я запроваджую санкції проти російської нафти". Він може навіть нічого не робити спочатку. Просто сама заява обвалить ситуацію на російських ринках. Байден, коли йшов з посади, запровадив деякі санкції проти тіньового флоту Росії. Тоді багато країн почали відмовлятися від російської нафти ще навіть до того моменту, як обмеження почали на повну діяти ,

– зауважив Рейтерович.

Тоді ж потрібно буде подивитися на реакцію Росії. Вони цілком можуть після такого піти назустріч і стати значно зговірливішими.

Додамо, Трамп нещодавно заявив, що його розчарували слова Путіна про "нелегітимність" української влади. Головне – укласти мир.