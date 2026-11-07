"Очень масштабная соглашение": Трамп провел телефонные переговоры по поводу войны и объявил о встрече

Дональд Трамп провел телефонные переговоры по вопросу прекращения войны в Украине. Американский лидер объявил о трехсторонней встрече, которая состоится на следующей неделе.

Об этом президент США заявил журналистам, однако не уточнил имена собеседников.

Какую договоренность обещает Трамп?

Трамп пообещал продолжить телефонные переговоры уже на следующий день.

Сегодня я провел телефонные переговоры, завтра будут еще. В понедельник и вторник у них состоится встреча,

– сообщил американский лидер.

Трамп также назвал будущую возможную договоренность "очень масштабным соглашением". По его словам, она должна охватить вопросы безопасности не только Украины, но и всей Европы.

К тому же он выразил оптимизм в отношении готовности сторон к диалогу.

Россия и Украина, кажется, впервые хотят договориться,

– заявил Трамп.

Переговоры в Абу-Даби и планы США в сфере безопасности

Ранее спецпредставитель США Стив Виткофф сообщил, что рабочие переговоры между делегациями Украины и России при посредничестве Соединенных Штатов пройдут 10–11 ноября в Абу-Даби. Делегации намерены сосредоточиться на выработке послевоенных соглашений по безопасности, шагах по деэскалации и гуманитарных проблемах.

О намерениях разработать новую систему международного порядка заявлял и зять американского президента Джаред Кушнер. Он пояснил, что Соединенные Штаты пытаются не просто остановить войну, а создать механизмы, которые сделают ее повторение в будущем невозможным.

В то же время такие инициативы вызвали беспокойство в Евросоюзе из-за угрозы пересмотра действующей архитектуры безопасности. Европейские чиновники опасаются, что Кремль стремится воспользоваться переговорным процессом для оказания давления на восточный фланг НАТО и ограничения суверенитета соседних стран.