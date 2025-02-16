На какую уступку идет Трамп, чтобы затянуть Россию в переговорный процесс

Западные СМИ сообщают, что якобы представители США и России скоро встретятся в Саудовской Аравии, чтобы обсудить тему завершения войны в Украине. Во время президентства Байдена все разговоры об Украине велись только с ее участием, тогда Вашингтон исключил любые коммуникации с Москвой.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политтехнолог Олег Постернак, добавив, что таким был байденовский подход. Сейчас же, когда президентом США стал Трамп, Белый дом ставит перед собой другую цель.

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О поведении Трампа и его намерениях

По словам политтехнолога, Трампу нужна Россия для своих геополитических игр в мировом масштабе, в частности против Китая. Он, по мнению Постернака, будет готов реанимировать и перезагрузить американо-российские отношения. Он это делает сейчас, нарушая основные базовые истины, которых долгое время придерживалась американская администрация и европейское правительство.

Если мы говорим о мирных переговорах и видим одиозную трансакционную политику Кремля, который не желает на первом этапе привлекать Украину, то Трамп делает определенную уступку, тактическую, чтобы затянуть Россию в переговорный процесс,

– озвучил Постернак.

Сегодня Трамп, по мнению политтехнолога, нивелирует важность Украины в своей личной коммуникации с Путиным. Вместе с этим лидер США поделился своим личным номером телефона с президентом Украины Зеленским.

Это интересная деталь. Вероятно, коммуникация с Путиным была через персональные контакты, что и позволило Трампу очень быстро с момента, как он стал президентом, запустить институциональный характер отношений с Россией,

– отметил Постернак.

Что будет показывать Трамп?

Коммуникация Трампа с Путиным, его звонки, вероятная встреча американской и российской стороны в Саудовской Аравии – это, по мнению политтехнолога, не стоит расценивать, как трагедию, провал, катастрофу или предательство.

"Это прямое воплощение практики политического реализма, которая всегда царила в геополитике. Просто сейчас она явная, досадная, может быть эмоционально неприятной, но если это шанс для Трампа завлечь Россию в сеть переговоров, то вероятно, что он будет публично показывать, что Украина где-то там рядом, но не близко к США", – объяснил Постернак.

Отметим, что президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов назвал Трампа мастером спекулятивной политики. По его мнению, лидер США будет пытаться приблизиться к России, чтобы перехватить китайское влияние на нее. Харитонов считает, что не стоит слишком серьезно воспринимать звонки между Трампом и Путиным. Он уверен, что для Трампа российская война в Украине – это не об Украине или России, а о Китае.