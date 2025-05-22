"Трамп считает, что Украина проиграла": как он пытается построить переговоры

Белый дом ждет условий от Кремля для прекращения огня. Россия отклонила американский план, который предусматривал сначала перемирие, затем переговоры. Трамп сегодня считает, что Украина не может диктовать условия, зато это, по его мнению, может делать Россия.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Валерий Дымов, напомнив, что посланник американского президента Келлог еще во времена Байдена озвучил, что украинской армии не дали возможности победить Россию, а теперь США не считают наше государство субъектным в переговорах.

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Как будет действовать американский президент

Сначала Украине не давали возможности быстро завершить эту войну, а затем, как отметил политолог, сказали, что она проиграла, поэтому и не может теперь выдвигать требования. Такова логика Трампа.

"Когда он говорит, что у нашего государства нет козырей, то он считает, что Украина проиграла. Затем ее принудили к американскому плану безусловного прекращения огня на 30 дней. Украина на это согласилась. Трамп интерпретировал это так, что Украина проиграла и хочет мира", – озвучил Дымов.

После этого звучали заявления, что теперь мяч на поле России, она должна сказать свое слово относительно предложения объявить 30-дневное перемирие, и в случае отказа якобы Трамп усилит санкции против нее. Однако, по убеждению политолога, вводить дополнительные ограничения против России американский лидер не станет.

Он считает, что с Путиным можно будет говорить, потому что с Украиной, по его мнению, уже не надо вести разговоры. Он не расценивает Украину субъектом переговоров, думает, что может решать вместо нее,

– озвучил Дымов.

По мнению политолога, президент США будет давить на тех, кто поддерживал Украину, то есть на Европу. Делать он будет это через тарифы и вовлекая ее в свои схемы с Путиным по торговле.

Дымов подытожил, что логика Трампа ошибочна и гражданам США начинает не нравиться его политика. Недавний опрос среди американцев показывает, что они считают неправильным договариваться с военным преступником – Путиным.

Отметим, политолог Игорь Рейтерович считает, что США согласились на российский сценарий, который предусматривает в первую очередь проведение переговоров, а уже после них объявления перемирия. Хотя американский план предусматривал наоборот: сначала прекращение огня, потом переговоры.