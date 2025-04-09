Для России это станет катастрофой: как Трамп может поставить Путина на колени

Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал обстрелы Украины. Он сказал, сейчас "они бомбят, как сумасшедшие", но не акцентировал, что речь идет именно о России.

Американский президент избегает прямых обвинений Кремля. Как рассказал 24 Каналу доктор философии и политический эксперт Андрей Городницкий, это типичная риторика для Трампа, он всегда использует общие формулировки.

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Что задумал Дональд Трамп

Президент США выбрал тактику, которая заключается в задабривании России. Неудивительно, если он объявит об их сотрудничестве в будущем, совместных инвестициях, развитие предприятий. Это вполне возможно после завершения обстрелов.

Трампу это выгодно. Мы понимаем, что это жестокая, прагматичная политика, которая к морали не имеет никакого отношения. Он даже не называет имя того, кто бомбит Украину, потому что боится, чтобы не сорвалась сделка,

– подчеркнул Андрей Городницкий.

Кроме этого, американцы не приедут на заседание "Рамштайн", не хотят поставлять дополнительное вооружение Украине, чтобы не изменить отношения с Россией. Именно так Трамп построил свою стратегию. Конечно, в такой ситуации он выглядит слабым, весь мир видит, что он не такой, каким хотел себя показать.

"До 20 апреля осталось очень-очень мало. Он сам поставил себе эти сроки. Если до этого времени Путин не прекратит огонь, то Трамп будет вынужден что-то делать", – добавил Андрей Городницкий.

Как Россия может оказаться на грани катастрофы

Решение о глобальных тарифах могли принять в частности для того, чтобы повлиять на Россию. Вероятно, ведутся переговоры со странами ОПЕК и Саудовской Аравией об увеличении добычи нефти. России это также касается.

Но вопрос в том, что она вне договоренностей добывала намного больше нефти для того, чтобы зарабатывать на низкой маржинальности. Все это прекрасно знали. Сейчас официально они договорились, что все страны вместе будут повышать добычу нефти.

Это еще больше поставит Россию на колени. Как бы ни старался Путин, но цена на нефть уже упала ниже, чем 50 долларов. То есть они сейчас не могут зарабатывать средства на нефти, а работают в минус.

Фактически россияне должны закрывать все скважины, консервировать их, потому что если в ближайшее время, например, в течение месяца, будет держаться такая цена, – для них это будет катастрофически. Это огромные минусы. В России уже много компаний закрылись с минусом,

– подчеркнул политический эксперт.

Это еще один из санкционных режимов, которые наложены на Путина. Так он теряет сотни миллиардов долларов. Если цена на нефть останется на таком уровне, то потери в 2026 году будут чрезвычайно большими. Стоит вспомнить, что когда-то Трамп обещал опустить цены до уровня 40 долларов.

Это очень сильно ослабляет Путина, и у него остается не так много вариантов. Он на войну тратит 150 миллиардов, но вдруг теряет эти средства, то есть экономически Путин не сможет продолжать боевые действия,

– отметил Андрей Городницкий.

Не стоит надеяться на существенную поддержку со стороны Китая, ведь он имеет свои интересы. Прежде всего Пекин будет решать собственные проблемы. Поэтому для Путина наступают очень сложные времена.

Заметим, в Кремле прокомментировали стремительный обвал цен на нефть. Там отметили, что делают все необходимое, чтобы отреагировать на "мировой экономический шторм". Как известно, он стал следствием решения Трампа о введении пошлин на импорт.