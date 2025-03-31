Трамп уже сомневается в Путине: что может стать серьезным вызовом для России

Президент США Дональд Трамп начал жестче высказываться в отношении диктатора Владимира Путина. Все из-за его затягивания с прекращением огня. Ближайшие недели будут очень важными.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что Трамп имеет рычаги влияния на Россию. Но не стоит говорить о пошлинах на российскую продукцию. Объемы торговли между США и Россией действительно небольшие.

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Как Трамп может надавить на Россию

Как отметил Фесенко, Трамп вполне может работать с санкциями против России. Он уже обещал Путину частичную отмену ограничений, если он согласится на прекращение огня. Но все может заработать и в обратном направлении. Трамп вполне может усилить санкции, если Путин и дальше буде затягивать процесс.

Это могут быть вторичные санкции против стран и компаний, которые покупают российскую нефть. Есть вопросы к механизмам. Но 50% тарифов по российской нефти – это серьезно. Если заработает, то это будет серьезный удар по России. Это повлияет на позицию Индии и Китая, которые покупают много российской нефти,

– отметил Фесенко.

Трамп уже заявил о "психологическом дедлайне" для России по заключению перемирия. Он видит, что не может не реагировать на действия Путина. Однако хочет, чтобы тот таки добровольно пошел на прекращение огня и дальнейшие мирные шаги.

В этом смысле будут показательными следующие две недели. Именно тогда Трамп может применить инструменты давления на Путина, если тот таки не захочет идти на прекращение огня.

Или будут более решительные шаги в отношении России. И начнется давление не только на словах. Или же тогда можно будет поставить крест на попытках Трампа заставить Путина к прекращению огня,

– считает Фесенко.

Напомним, недавно Путин снова продемонстрировал, что он не хочет идти на прекращение огня. На этот раз он начал рассказывать бред, что "украинская власть – нелегитимная". Потом ведущая NBC News Кристен Велкер рассказала, что несколько часов назад ей позвонил Трамп и выразил раздражение из-за этих слов Путина.