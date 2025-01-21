Вопрос к Путину: удастся ли Трампу быстро вынудить диктатора к переговорам

Дональду Трампу придется искать пути для переговоров с Россией по войне против Украины. Быстрым этот процесс, вероятно, не будет.

Политолог и проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский в эфире 24 Канала отметил, что Дональду Трампу придется идти на диалог с Россией и решать вопрос войны против Украины. Однако возникает вопрос: когда и как удастся посадить стороны за стол переговоров.

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"Когда Зеленский встречался во Франции с Макроном и Трампом, он продемонстрировал желание: "Смотрите, я готов сесть за стол переговоров. Я готов к конструктивным действиям. Мы понимаем, что придется говорить и принимать сложные решения. Но мы к этому готовы'", – отметил Дмитрий Шеренговский.

Интересно! В ближайшее время ожидается телефонный разговор между президентами США и Украины. В “Слуге народа” отметили, что она может состояться в течение недели, однако личная встреча пока не планируется. По их словам, Трамп должен сначала встретиться с Зеленским, прежде чем вступать в любые переговоры с Путиным.

Понадобится время и стратегия

Он добавил, что Трамп уже заявлял о готовности Зеленского к переговорам, и теперь вопрос только к Путину.

В то же время мы уже слышали заявления, что Владимир Путин готов говорить только на условиях капитуляции Украины. Это является исходной позицией, с которой придется начинать диалог. Из предыдущих слов Трампа, мы видим, что вариант капитуляции Украины не рассматривается, но в то же время быстрой стратегии для решения конфликта пока нет,

– пояснил Шеренговский.

По его мнению, формирование четкой стратегии займет время. Сначала будут предварительные разговоры и попытки сблизить позиции. Однако процесс достижения согласия между сторонами потребует значительно больше времени. Дмитрий Шеренговский подытожил, что этот процесс точно не будет таким быстрым, как об этом заявлялось в США в начале.