Зеленский, возможно, все же летит в Стамбул: СМИ рассказали, когда вылет
- Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре 15 мая.
- Вылет самолета Зеленского в Стамбул был отложен, и неизвестно, будет ли президент на борту.
Президент Украины встретился с турецким лидером в Анкаре 15 мая. Стало известно, что после этого события Владимир Зеленский, вероятно, полетит в Стамбул.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на авиаресурс AirNav.
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Что известно о визите Зеленского в Турцию
В четверг, 15 мая, украинский лидер прибыл в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Они должны были решить вместе, что делать дальше, ведь Путина в Стамбуле не будет.
Вылет самолета Владимира Зеленского Airbus A319 украинской государственной авиакомпании Ukraine Air Enterprise из Анкары в Стамбул был запланирован на 16:00 в четверг, но его был отложен на 16:30.
В то же время неизвестно, будет ли на борту сам президент Украины или кто-то из членов украинской делегации, которые находятся сейчас с визитом в Анкаре. Сейчас прибытие в Стамбул запланировано на 17:24.
Владимир Зеленский поблагодарил президента Эрдогана за организацию встречи и возможность прямых переговоров по прибытии в Анкару. Он рассказал о составе делегации Украины.
Наша делегация на самом высоком уровне: Министерство иностранных дел, мой Офис, военные, представители всех разведок. Это для того, чтобы принимать любые решения, которые могут привести к ожидаемому и справедливому миру,
– объяснил украинский лидер.
Российская делегация, свою очередь, далеко не самого высокого уровня. В ее состав не входят чиновники и сам глава Кремля.
Президент Украины прокомментировал это, заявив, что уровень делегации россиян похож на бутафорский.