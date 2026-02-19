Зеленский заявил о 3 разных позициях по Донбассу: чего требует Украина

Президент Зеленский после переговоров в Женеве 18 февраля заявил, что Украина и Россия продвинулись в вопросах военного направления. Но у всех разная позиция остается в политических проблемах, в частности, по Донбассу.

Об этом говорится в интервью президента Украины для британского журналиста Пирса Моргана.

Что сказал Зеленский о позиции сторон на переговорах?

Зеленский рассказал, что на фоне продвижения к результату по военному направлению, приближается и время создания документа, где будут прописаны все детали осуществления мониторинга после прекращения огня.

По политическому направлению все сложнее. У нас нет единой позиции – даже в трехстороннем формате. У нас три разные точки зрения по вопросу территорий,

– отметил президент.

В 2025 году во время переговоров в Саудовской Аравии Штаты предлагали прекратить огонь, остановиться на линии разграничения и решать территориальный вопрос дипломатически.

Сейчас стороны "немного вышли из той позиции", когда американцы сказали о необходимости говорить о свободной экономической зоне.

Зато Украина ответила, что придерживается позиции США, предложенной в Саудовской Аравии.

"Я хочу поддержать любой формат, чтобы не прекращать диалог. Но это не означает, что я приму все", – подчеркнул Зеленский.

Тем временем Россия продолжает требовать, чтобы Украина вышла из Донбасса. После этого, они обещают, что война якобы закончится.

Но Украина на это не пойдет и не признает юридически эти территории российскими.

Мы не можем просто уйти. Как такое вообще возможно? Это наша территория. И та часть, которая сейчас оккупирована – тоже наша территория... Да, это временно оккупированные территории. Это очень болезненно для нас. Но давайте остановимся там, где мы находимся. И это уже большой компромисс,

– заявил президент.

