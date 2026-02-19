Зеленский заявил о 3 разных позициях по Донбассу: чего требует Украина
- Президент Зеленский заявил, что Украина, Россия и США имеют разные позиции по политическим вопросам, в частности Донбасса, несмотря на прогресс в военных договоренностях.
- Украина не соглашается выйти из Донбасса, подчеркивая, что эта территория остается ее частью, и призывает к продолжению диалога на уровне лидеров стран.
Президент Зеленский после переговоров в Женеве 18 февраля заявил, что Украина и Россия продвинулись в вопросах военного направления. Но у всех разная позиция остается в политических проблемах, в частности, по Донбассу.
Об этом говорится в интервью президента Украины для британского журналиста Пирса Моргана.
Что сказал Зеленский о позиции сторон на переговорах?
Зеленский рассказал, что на фоне продвижения к результату по военному направлению, приближается и время создания документа, где будут прописаны все детали осуществления мониторинга после прекращения огня.
По политическому направлению все сложнее. У нас нет единой позиции – даже в трехстороннем формате. У нас три разные точки зрения по вопросу территорий,
– отметил президент.
В 2025 году во время переговоров в Саудовской Аравии Штаты предлагали прекратить огонь, остановиться на линии разграничения и решать территориальный вопрос дипломатически.
Сейчас стороны "немного вышли из той позиции", когда американцы сказали о необходимости говорить о свободной экономической зоне.
Зато Украина ответила, что придерживается позиции США, предложенной в Саудовской Аравии.
"Я хочу поддержать любой формат, чтобы не прекращать диалог. Но это не означает, что я приму все", – подчеркнул Зеленский.
Тем временем Россия продолжает требовать, чтобы Украина вышла из Донбасса. После этого, они обещают, что война якобы закончится.
Но Украина на это не пойдет и не признает юридически эти территории российскими.
Мы не можем просто уйти. Как такое вообще возможно? Это наша территория. И та часть, которая сейчас оккупирована – тоже наша территория... Да, это временно оккупированные территории. Это очень болезненно для нас. Но давайте остановимся там, где мы находимся. И это уже большой компромисс,
– заявил президент.
Другие заявления Зеленского
Президент в очередной раз подчеркнул, что территориальный вопрос можно обсуждать на уровне лидеров Украины, России и США. Он не уверен, что команды смогут решить этот вопрос.
Президент также заявил, что следующий раунд переговоров важно проводить в Европе. Ведь, если война в Европе, то и место нужно искать там.