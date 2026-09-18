Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, такое заявление главы государства свидетельствует о трезвой и реалистичной оценке ситуации.

Готова ли Россия прекратить войну?

Как подчеркнул Клочок, Зеленский особо отмечает, что самое главное – жизнь украинцев и сохранение государственности. Это и будет победой в войне.

Мы сильно зависим от европейцев, помощь от которых поступает довольно дозировано. Изменить позицию Европы мы не можем. Сейчас президент говорит о реальном положении дел. Речь не идет ни о какой капитуляции. Нам вообще нужно забыть об этом слове. Мы должны сохранить украинскую государственность. А решение о прекращении войны или ее замораживании будет очень неприятным,

– отметил Клочок.

Насколько мы близки к завершению войны: смотрите видео 24 Канала

По мнению аналитика, Россия все же склоняется к тому, чтобы идти на мирные переговоры. Впрочем, только на своих условиях. Они до сих пор требуют полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Украина же настаивает на том, чтобы остановить все на нынешней линии фронта. Скорее всего, Кремль попытается достичь своих максималистских целей до весны 2027 года.

В прекращении горячей фазы войны в ближайшее время заинтересован также Вашингтон. Принятие законопроекта о "адских санкциях" укрепит аргументацию Трампа, чтобы убедить кремлевский режим остановиться хотя бы на некоторое время. Боюсь, что это может быть приостановка до зимы, как раз на период избирательной кампании в США. Однако определенные шаги в направлении замораживания войны сейчас прослеживаются,

– считает Клочок.