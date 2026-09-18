Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, така заява глави держави є свідченням тверезої та реалістичної оцінки ситуації.

Чи готова Росія припинити війну?

Як наголосив Клочок, Зеленський окремо наголошує на тому, що найголовніше – життя українців та збереження державності. Це і буде перемогою у війні.

Ми сильно залежні від європейців, допомога від яких йде доволі дозовано. Змінити позицію Європи ми не можемо. Зараз президент говорить про реальний стан справ. Не йдеться ні про яку капітуляцію. Нам взагалі треба забути про це слово. Ми повинні зберегти українську державність. А рішення про припинення війни чи її замороження буде дуже неприємним,

– зазначив Клочок.

Чи близькі ми до завершення війни: дивіться відео 24 Каналу

На думку аналітика, Росія все ж схиляється до того, аби йти на мирні переговори. Утім, лише на своїх умовах. Вони досі вимагають повний контроль над Донецькою та Луганською областями. Україна ж наполягає на тому, аби припинити все на теперішній лінії фронту. Найімовірніше, Кремль спробує досягти своїх максималістських цілей до весни 2027 року.

У зупинці гарячої фази війни найближчим часом зацікавлений також Вашингтон. Ухвалення законопроєкту про "пекельні санкції" зміцнить аргументацію Трампа, аби переконати кремлівський режим зупинитися хоч на певний час. Побоююся, що це може бути зупинка до зими саме на період виборчої кампанії у США. Однак певні рухи щодо того, аби виходити на заморозку війни, зараз проглядаються,

– вважає Клочок.