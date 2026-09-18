Аналитик объяснил, как Украина предлагает закончить войну

Президент Владимир Зеленский заявил, что победа в войне России против Украины больше невозможна для обеих сторон. Единственной настоящей победой станет прекращение войны.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, такое заявление главы государства свидетельствует о трезвой и реалистичной оценке ситуации.

Готова ли Россия прекратить войну?

Как подчеркнул Клочок, Зеленский особо отмечает, что самое главное – жизнь украинцев и сохранение государственности. Это и будет победой в войне.

Мы сильно зависим от европейцев, помощь от которых поступает довольно дозировано. Изменить позицию Европы мы не можем. Сейчас президент говорит о реальном положении дел. Речь не идет ни о какой капитуляции. Нам вообще нужно забыть об этом слове. Мы должны сохранить украинскую государственность. А решение о прекращении войны или ее замораживании будет очень неприятным,

– отметил Клочок.

Насколько мы близки к завершению войны: смотрите видео 24 Канала

По мнению аналитика, Россия все же склоняется к тому, чтобы идти на мирные переговоры. Впрочем, только на своих условиях. Они до сих пор требуют полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Украина же настаивает на том, чтобы остановить все на нынешней линии фронта. Скорее всего, Кремль попытается достичь своих максималистских целей до весны 2027 года.

В прекращении горячей фазы войны в ближайшее время заинтересован также Вашингтон. Принятие законопроекта о "адских санкциях" укрепит аргументацию Трампа, чтобы убедить кремлевский режим остановиться хотя бы на некоторое время. Боюсь, что это может быть приостановка до зимы, как раз на период избирательной кампании в США. Однако определенные шаги в направлении замораживания войны сейчас прослеживаются,

– считает Клочок.