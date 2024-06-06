До мирных переговоров между Украиной и Россией "еще очень далеко", – Шольц

Немецкий канцлер Олаф Шольц говорит, что о мирных переговорах Украины с Россией пока рано говорить. Страна-агрессор, по его мнению, пока не стремится к этому.

Шольц уверен, что "мирных переговоров там еще не будет", говоря о Глобальном саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии.

Смотрите также Байден ответил, получила ли Украина разрешение на удары американским оружием по Москве и Кремлю

Мирных переговоров пока не будет

Канцлер Олаф Шольц развеял ожидания относительно конференции по вопросам Украины в Швейцарии в середине июня.

Мирных переговоров там еще не будет. Мы еще далеки от этого, пока Россия верит, что она может достичь своих целей на поле боя,

– сказал Шольц.

По его словам, прежде всего, саммит привлечет страны всего мира, чтобы дать Москве понять, что применяется международное право и Устав ООН. Шольц в своем правительственном заявлении в Бундестаге также отметил,, что Россия должна вывести свои войска из Украины.

Канцлер также призвал укреплять Бундесвер и помогать Украине. Он добавил, что нет "ничего наивного или позорного", когда граждане беспокоятся о мире.

Что известно о саммите мира в Швейцарии