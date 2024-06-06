До мирных переговоров между Украиной и Россией "еще очень далеко", – Шольц
Источник:Tagesschau
Немецкий канцлер Олаф Шольц говорит, что о мирных переговорах Украины с Россией пока рано говорить. Страна-агрессор, по его мнению, пока не стремится к этому.
Шольц уверен, что "мирных переговоров там еще не будет", говоря о Глобальном саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии.
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Мирных переговоров пока не будет
Канцлер Олаф Шольц развеял ожидания относительно конференции по вопросам Украины в Швейцарии в середине июня.
Мирных переговоров там еще не будет. Мы еще далеки от этого, пока Россия верит, что она может достичь своих целей на поле боя,
– сказал Шольц.
По его словам, прежде всего, саммит привлечет страны всего мира, чтобы дать Москве понять, что применяется международное право и Устав ООН. Шольц в своем правительственном заявлении в Бундестаге также отметил,, что Россия должна вывести свои войска из Украины.
Канцлер также призвал укреплять Бундесвер и помогать Украине. Он добавил, что нет "ничего наивного или позорного", когда граждане беспокоятся о мире.
Что известно о саммите мира в Швейцарии
- Украина инициировала проведение Глобального саммита мира. Он пройдет 15 – 16 мая 2024 года.
- На саммите будут рассматривать 3 вопроса. В частности, будет говориться об энергетической безопасности, ядерной безопасности и вопросы свободного судоходства.
- Кроме того, будут говорить о вопросы обмена, то есть гуманитарный трек, в который входит 2 подвопроса – это обмен всех на всех и возвращение украинских детей, которые были силой депортированы в Россию.
- На саммит не приглашали Россию, однако впоследствии разработанные там детали "мирного плана" передадут стране-агрессору. Москву не приглашали на саммит, чтобы она не начала блокировать все инициативы подряд.
- По состоянию на 3 июня уже 107 стран подтвердили свое участие в глобальном Саммите мира.