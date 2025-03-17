Россия должна сказать "да" Америке: Умеров прокомментировал мирные переговоры

Министра обороны Рустема Умерова в эфире Fox News спросили, верит ли он Путину. Также он прокомментировал ситуацию на Курщине и сказал, что должны сделать россияне, если хотят мира.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Рустема Умерова.

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Заявления Умерова в эфире Fox News

Журналист спросил министра, разделяет ли он оптимизм Трампа относительно прекращения огня. Тот ответил, что дальнейшие шаги зависят от России. В то же время Украина обороняется на фронте.

Мы прежде всего благодарны американскому народу и руководству за их помощь в сфере безопасности, за дипломатические усилия, которые они прилагают, и мы их поддерживаем. Сейчас мяч на стороне России, и мы продолжаем проводить наши запланированные оборонительные операции,

– сказал Умеров.

Глава Минобороны не ответил прямо, верит ли Путину. По его словам, США вскоре расскажут, о чем говорят с россиянами.

"Мы верим американскому народу, мы верим американской администрации, и мы поддерживаем ее. (...) Если россияне хотят закончить эту войну, они должны просто безоговорочно сказать "да" США", – подчеркнул министр.

Умеров добавил, что ни одно подразделение Сил обороны Украины не находится в окружении на Курщине. Россияне лгут, когда заявляют о "тысячах окруженных украинских военнослужащих". Интересно, что Трамп подыгрывает российской пропаганде и тоже говорит об этом.