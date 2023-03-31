В случае выхода на границы Донецкой области Россия смогла бы диктовать мир на своих условиях, – ГУР

Российский президент Владимир Путин отдал приказ своим военным выйти на административные границы Донецкой и Луганской области до конца марта 2023 года. Это позволило бы ему продемонстрировать "победу" для населения России.

Об этом в эфире 24 Канала заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он добавил, что в Кремле рассчитывают заморозить конфликт в существующих границах.

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Россияне хотят заморозить конфликт

По его словам, выход на административные границы Луганской и Донецкой областей позволил бы российскому президенту "продать" это рядовым россиянам как одно из достижений так называемой СВО.

"Прежде всего, такие заявления являются пропагандистской задачей для работы с зазомбированным населением России. В случае выполнения поставленных задач, Путин рассчитывал перейти к переговорам, на которых бы диктовал мир на своих условиях", – рассказал Юсов.

Он добавил, что российское руководство рассчитывает заморозить конфликт в тех пределах оккупированных территорий, которые являются на сегодняшний день, и устами своих спикеров продвигают этот тезис в мире.

Но у них ничего не получится. Украина освободит все оккупированные территории и выйдет на границы по состоянию на 1991 год,

– подчеркнул представитель ГУР МО.

Цели Путина в войне против Украины