В случае выхода на границы Донецкой области Россия смогла бы диктовать мир на своих условиях, – ГУР
Российский президент Владимир Путин отдал приказ своим военным выйти на административные границы Донецкой и Луганской области до конца марта 2023 года. Это позволило бы ему продемонстрировать "победу" для населения России.
Об этом в эфире 24 Канала заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он добавил, что в Кремле рассчитывают заморозить конфликт в существующих границах.
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Россияне хотят заморозить конфликт
По его словам, выход на административные границы Луганской и Донецкой областей позволил бы российскому президенту "продать" это рядовым россиянам как одно из достижений так называемой СВО.
"Прежде всего, такие заявления являются пропагандистской задачей для работы с зазомбированным населением России. В случае выполнения поставленных задач, Путин рассчитывал перейти к переговорам, на которых бы диктовал мир на своих условиях", – рассказал Юсов.
Он добавил, что российское руководство рассчитывает заморозить конфликт в тех пределах оккупированных территорий, которые являются на сегодняшний день, и устами своих спикеров продвигают этот тезис в мире.
Но у них ничего не получится. Украина освободит все оккупированные территории и выйдет на границы по состоянию на 1991 год,
– подчеркнул представитель ГУР МО.
Цели Путина в войне против Украины
- В феврале 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что Путин приказал к марту оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
- В Институте изучения войны считают, что, несмотря на поражения и неудачи российской армии, Путин до сих пор стремится захватить всю территорию Украины, а переговоры хочет использовать, чтобы взять паузу и перегруппировать российские силы.
- По данным издания The Guardian, Путин готовит Россию к долгому противостоянию с Украиной. В своих речах он употребляет изречение: "битва за выживание России".