Переговоры по миру в Украине начались на более низком уровне, – Sky News

В среду, 23 апреля, в столице Великобритании должны были пройти переговоры по миру в Украине с участием министров иностранных дел пяти стран. Однако сейчас там проходят переговоры на уровне советников по нацбезопасности.

В переговорах принимают участие советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, а также представители США и Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Смотрите также Ультиматум США Украине и новый план: кто сорвал переговоры в Лондоне и как Америка "умывает руки"

Что известно о ходе переговоров в Лондоне

В издании сообщают, что в столице Великобритании стартовали переговоры пониженного уровня.

На переговорах должен был быть государственный секретарь США Марко Рубио, однако они сорвались, после того, как он отменил свои планы. Вероятно, причина заключается в том, что США недовольны нежеланием Киева принять предложения по передаче территорий России.

Министры иностранных дел и обороны Великобритании Дэвид Лемми и Джон Гили отдельно проводят двусторонние переговоры с представителями Украины, которые все же прибыли в Лондон.

Также в издании подчеркнули, что Гили должен провести разговор со специальным посланником Трампа в Украине Китом Келлогом. Он представляет Соединенные Штаты на переговорах вместо госсекретаря США Марко Рубио.