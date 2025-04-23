У переговорах беруть участь радники з національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представники США та України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Що відомо про перебіг переговорів у Лондоні

У виданні повідомляють, що у столиці Великої Британії стартували переговори пониженого рівня.

На переговорах мав бути державний секретар США Марко Рубіо, проте вони зірвалися після того, як той скасував свої плани. Ймовірно, причина полягає в тому, що США незадоволені небажанням Києва прийняти пропозиції щодо передачі територій Росії.

Міністри закордонних справ і оборони Великої Британії Девід Леммі та Джон Гілі окремо проводять двосторонні переговори з представниками України, які все ж прибули до Лондона.

Також у виданні підкреслили, що Гілі має провести розмову зі спеціальним посланцем Трампа в Україні Кітом Келлогом. Він представляє Сполучені Штати на переговорах замість держсекретаря США Марко Рубіо.