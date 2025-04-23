Стало известно, кто будет представлять Францию и Германию на встрече в Лондоне

На переговорах в Лондоне, происходящих на фоне снижения уровня встречи с министерского до экспертного. Стало известно, кто будет представлять на переговорах Францию и Германию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное, которое ссылается на Министерство иностранных дел Франции

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Кто будет представлять Францию и Германию

Францию представляют дипломатический советник президента Эммануэль Бонн и политический директор МИД Фредерик Мондолони. В то же время министр иностранных дел Стефан Барро находится с ранее запланированным визитом в Ираке.

Германия делегировала советника по вопросам внешней политики и политики безопасности Йенса Плотнера, который также присутствовал на предыдущих переговорах в Париже.

Несмотря на ожидания встречи на уровне министров иностранных дел Великобритании, США, Франции, Германии и Украины, она была отменена.

Зато состоятся переговоры между высокопоставленными чиновниками из пяти стран. Издание отмечает, что министр иностранных дел Сибига должен быть в Лондоне и встретится с британским коллегой Лемми.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Рубио не поедет на эту встречу. От США в Лондон прибудет спецпредставитель Трампа Келлог.