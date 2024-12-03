Генсек НАТО предупредил Трампа о рисках для США из-за мирного плана по Украине, – FT

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал США продолжать военную поддержку Украины, предупредив о серьезных рисках в случае принуждения к невыгодному миру. Он подчеркнул, что такой сценарий лишь укрепит позиции Китая, Ирана и Северной Кореи.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. По мнению Рютте, давление на Украину относительно подписания "плохого соглашения" может спровоцировать врагов Запада на новые агрессивные действия.

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НАТО призвало США не допустить плохой сделки для Украины

Генсек НАТО подчеркнул, что глубокое сотрудничество России, Китая, Ирана и Северной Кореи в военной и финансовой сферах ухудшает ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке.

Мы не можем допустить, чтобы Ким Чен Ын, Си Цзиньпин и российский лидер праздновали по причине соглашения, которое не отвечает интересам Украины, ведь это создаст долгосрочную угрозу безопасности Европы и США,

– заявил он.

Лидер НАТО обратил внимание на то, что Си Цзиньпин внимательно следит за ходом событий в Украине, и невыгодное для Киева соглашение может побудить Китай к агрессии против Тайваня.

По его словам, самое важное сейчас – это усилить военную поддержку Зеленского. Такие действия помогут ему начать мирные переговоры с позиции силы.

Он также добавил, что вопрос членства Украины в НАТО пока не является приоритетным.