В России снова начали обсуждать готовность к переговорам с Украиной. Однако, без циничных условий там никак не могут обойтись.

Свои "требования" снова выдвинул глава российского МИДа Сергей Лавров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Сейчас Россию не устраивает прекращение боевых действий

Приспешник Путина Лавров заявил, что его страна-террористка готова к переговорам, но прекратит боевые действия, когда "сторонами будут достигнуты договоренности, что их устраивают".

Глава российского МИД цинично добавил, что им не подходит вариант с "замирением сразу".

То есть Россию не устраивает остановка боевых действий по линии соприкосновения, а затем принятие решения о дальнейших шагах.

К слову, страна-агрессор также против краткосрочного перемирия.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью росСМИ заявил, что они настаивают на долгосрочном соглашении с учетом их требований. Кремль намекнул США, быстрое прекращение огня без "глубокого урегулирования" может стать причиной возобновления боевых действий.