Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Москва имеет большой опыт применения военных наступлений для укрепления своих позиций на переговорах.

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Россия затягивает мирные переговоры

Такая тактика использовалась еще в Сирии и даже во время Ялтинской конференции во Второй мировой войне.

По мере того, как положение России на поле боя улучшается, россияне только усиливают натиск. Офицеры генерального штаба, вероятно, убеждают Путина, что сейчас самое время надавить на газ и добиться максимальных территориальных захватов,

– отмечает старший аналитик Rand Corporation Сэмюэл Чарап.

Россия, вероятно, будет настаивать на условиях, аналогичных тем, что обсуждались в Стамбуле в начале войны: ограничение поставок иностранного оружия в Украину, сокращение украинской армии и прекращение обмена разведданными между Киевом и Вашингтоном.

Трамп давит на Киев, а не на Москву

У США есть рычаги влияния на Кремль – в частности, усиление санкций и увеличение военной помощи Украине. Однако в последнее время риторика Дональда Трампа изменилась: он предпочитает "вежливый разговор" вместо давления.

Бывший советник Белого дома Томас Грэм считает, что у него будет два варианта – оказывать давление на Москву или на Киев. И, похоже, он решил давить на Киев, потому что это более легкая цель.

Путин в свою очередь не хочет, чтобы администрация Трампа решила, что можно быстро "избавиться от России как проблемы" и сосредоточиться на Китае.

Они хотят взаимодействовать с Соединенными Штатами в течение некоторого времени,

– отметил Грэм.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что Трамп уверен в своей способности договориться с Россией и прекратить войну "уже на следующей неделе". Однако Владимир Зеленский отметил, что это невозможно – по крайней мере с гарантиями для Украины.