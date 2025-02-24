Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal. Москва має великий досвід застосування військових наступів для зміцнення своїх позицій на переговорах.

Читайте також Цифра величезна: Сирський назвав безповоротні втрати Росії за 3 роки війни в Україні

Росія затягує мирні переговори

Така тактика використовувалася ще в Сирії та навіть під час Ялтинської конференції у Другій світовій війні.

У міру того, як становище Росії на полі бою покращується, росіяни тільки посилюють натиск. Офіцери генерального штабу, ймовірно, переконують Путіна, що зараз саме час натиснути на газ і добитися максимальних територіальних захоплень,

– зазначає старший аналітик Rand Corporation Семюел Чарап.

Росія, ймовірно, наполягатиме на умовах, аналогічних до тих, що обговорювалися в Стамбулі на початку війни: обмеження постачання іноземної зброї в Україну, скорочення української армії та припинення обміну розвідданими між Києвом і Вашингтоном.

Трамп тисне на Київ, а не на Москву

У США є важелі впливу на Кремль – зокрема, посилення санкцій та збільшення військової допомоги Україні. Однак останнім часом риторика Дональда Трампа змінилася: він віддає перевагу "ввічливій розмові" замість тиску.

Колишній радник Білого дому Томас Грем вважає, що у нього буде два варіанти – чинити тиск на Москву або на Київ. І, схоже, він вирішив тиснути на Київ, бо це легша мета.

Путін своєю чергою не хоче, щоб адміністрація Трампа вирішила, що можна швидко "позбутися Росії як проблеми" і зосередитися на Китаї.

Вони хочуть взаємодіяти зі Сполученими Штатами протягом деякого часу,

– зазначив Грем.

Раніше прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт заявила, що Трамп впевнений у своїй здатності домовитися з Росією і припинити війну "вже наступного тижня". Проте Володимир Зеленський наголосив, що це неможливо – принаймні з гарантіями для України.