Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN. Собственно, официальные представители США давно говорили, что гарантии безопасности будет давать Европа, а они умывают руки.

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Америка хвалит Макрона и Стармера

Советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц прокомментировал мирный план Европы по Украине.

Они, конечно, демонстрируют волю, и они – и Стармер, и Макрон – продемонстрировали это на прошлой неделе. У нас также был телефонный разговор генерального секретаря НАТО с президентом до того, как пришел президент Зеленский. Поэтому мы приветствуем Европу, которая активизируется для Европы, но они также должны инвестировать в возможности для этого,

– сказал он.

Волц не уточнил, будут ли вкладываться США в прекращение войны в Украине, или отзовут помощь. По его словам, Трамп встречается с советниками и решает, что делать дальше.

Относительно ссоры с Зеленским советник сказал: не понимает, "почему к нам отнеслись так враждебно".

Следует сказать, что из США все это время звучат провокационные заявления. Например, руководительница разведки Тулси Габбард вообще не понимает, за что борются украинцы. Она знает, что украинцы противостоят Путину, но не уверена, разделяют ли они "ценности свободы" в том виде, как их видят Трамп и Вэнс.