Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN. Власне, офіційні представники США давно казали, що гарантії безпеки даватиме Європа, а вони вмивають руки.

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Америка хвалить Макрона та Стармера

Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц прокоментував мирний план Європи по Україні.

Вони, звичайно, демонструють волю, і вони – і Стармер, і Макрон – продемонстрували це минулого тижня. У нас також була телефонна розмова генерального секретаря НАТО з президентом до того, як прийшов президент Зеленський. Тож ми вітаємо Європу, яка активізується для Європи, але вони також повинні інвестувати в можливості для цього,

– сказав він.

Волц не уточнив, чи вкладатимуться США у припинення війни в Україні, чи відкличуть допомогу. За його словами, Трамп зустрічається із радниками і вирішує, що робити далі.

Щодо сварки із Зеленським радник сказав: не розуміє, "чому до нас поставилися так вороже".

Слід сказати, що зі США весь цей час лунають провокативні заяви. Наприклад, очільниця розвідки Тулсі Габбард взагалі не розуміє, за що борються українці. Вона знає, що українці протистоять Путіну, але не впевнена, чи поділяють вони "цінності свободи" в тому вигляді, як їх бачать Трамп і Венс.