Стамбульский фарс-2025: Путин снова давит на Украину с ультиматумами 2022 года

Путин отказался от предложения Зеленского лично встретиться в Стамбуле 15 мая. Вместо себя диктатор отправил "второсортную" делегацию. В Институте изучения войны проанализировали, что означают эти действия Кремля.

В состав российской делегации в Стамбуле не входят лица из ближайшего окружения Путина. Она в основном такая же, как и делегация, которая участвовала в переговорах между Россией и Украиной в 2022 году в Стамбуле, передает 24 Канал.

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Россия не заинтересована в добросовестных переговорах

Глава делегации – помощник Путина – Владимир Мединский отметил, что майские переговоры 2025 года в Стамбуле являются продолжением переговоров в 2022 году, во время которых Россия выдвинула требования, что фактически означали капитуляцию Украины.

Среди них, напоминает Институт изучения войны, – отказ от НАТО и вступления в любой другой военный альянс, закрепление нейтрального статуса на конституционном уровне, запрет размещения на территории Украины иностранных войск, инструкторов или вооружений, ограничение числености ВСУ до 85 тысяч военных, 342 танков и 519 артсистем, ракеты с максимальной дальностью до 40 километров, смена власти в Украине.

Также Мединский повторил традиционный тезис главы Кремля, что цель России – "установить долгосрочный мир путем устранения первопричин войны".

Российские чиновники постоянно настаивают, что "первопричины" – это якобы нарушение НАТО обещаний не расширяться на Восток в 1990 – 2010-х годах, а также якобы притеснения русскоязычного населения, СМИ и культуры в Украине.

Мединский пытается представить переговоры как мирные, хотя это противоречит украинской, американской и европейской позициям, которые предусматривают сначала длительное прекращение огня, а уже потом – мирные переговоры.

Оппозиционное издание "Медуза" 15 мая сообщило, что получило методичку для российских СМИ от политического блока Администрации президента.

В ней объясняется, что участие Мединского логично, так как он уже возглавлял делегацию в 2022 году. Один из стратегов, работающий с Кремлем, сообщил "Медузе", что переговоры, вероятно, зайдут в "тупик", после чего Запад может ввести новые санкции.

СМИ рекомендовали заранее говорить о "новом пакете санкций", одновременно уверяя, что это не помешает развитию России. Также предлагалось утверждать, что "переговоры проходят на худших условиях для Украины", чем три года назад, несмотря на то, что Россия сейчас контролирует значительно меньше украинских территорий.

Такая формулировка – это попытка Кремля подать Россию как более сильную сторону, игнорируя реальные достижения ВСУ и значительные потери России, включая элитные подразделения и увеличение зависимости от плохо обученных новобранцев.

Сообщения об инструкции Кремля для российских СМИ по освещению переговоров свидетельствуют, что Россия готовит общество к длительной войне и не заинтересована в настоящих компромиссах,

– говорится в отчете ISW.

Нынешние действия России и повторение требований 2022 года говорят о том, что Кремль до сих пор заинтересован только в полной капитуляции Украины, не готов к компромиссам и намерен продолжать войну, чтобы достичь этой цели.