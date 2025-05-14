Так учили еще советские преподаватели: в ЦПД объяснили молчание Кремля по переговорам в Стамбуле

Кремль продолжает игру в молчание по поводу визита в Турцию. Так, Россия действует по тактике, которой учили еще в советской высшей школе КГБ и академии внешней разведки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко, главу ЦПД СНБО.

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Молчание Кремля относительно переговоров в Стамбуле

Андрей Коваленко рассказал, как сейчас действует Россия относительно визита в Стамбул.

Он объяснил, что Кремль сейчас действует относительно визита в Турцию по тактике, которой учили еще в советской высшей школе КГБ и академии внешней разведки. Речь идет об использовании молчания или задержки ответа, чтобы заставить оппонентов действовать под давлением созданной неопределенности.

Сработало ли это сейчас в пользу Путина? Нет, своих целей отсутствием информации о собственных планах он не достигает, вообще. Наоборот, вероятность больших потерь для России вследствие экономических санкций крайне велика. Еще и выглядит публично трусом,

– подчеркнул глава ЦПД.

Коваленко добавил, что Путин и его команда работают ровно так, как учили еще советские преподаватели.

"Потому что иначе просто не умеют", – резюмировал он.

Подчеркнем, что в Кремле до сих пор умалчивают состав делегации на переговоры с Украиной. Сейчас там все еще не указали, кто поедет от России на переговоры в Стамбул.