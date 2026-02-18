В СНБО рассказали, когда начнется второй раунд переговоров в Женеве

В среду, 18 февраля, в Женеве запланирован новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США. Делегации продолжат обсуждение по установлению мира.

Об этом проинформировала пресс-секретарь Рустема Умерова Диана Давитян в комментарии для "РБК-Украина".

Актуально Виткофф подвел итоги первого дня в Женеве: о чем договорились Украина и Россия

Когда начнутся переговоры и о чем будут говорить?

По словам пресс-секретаря, встреча начнется в первой части дня. В то же время такую информацию подтверждают и источники российских медиа. Они уточняют, что переговоры стартуют около 10:00 утра по Киеву.

Сообщается также, что консультации будут проводить в военной и политической группах.

24 Канал пытается получить новые уточнения относительно переговорного процесса от пресс-секретаря Рустема Умерова. В случае получения ответа, – мы непременно сообщим.

Напомним также, что в состав украинской делегации вошли Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Вадим Скибицкий, Сергей Кислица, Андрей Гнатов и Давид Арахамия.

Американскую сторону представляют Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дэн Дрисколл и Алекс Гринкевич. Делегацию России возглавил Владимир Мединский.

Интересно также, что накануне к переговорам присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Как оценивают предыдущий раунд переговоров?