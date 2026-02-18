В СНБО рассказали, когда начнется второй раунд переговоров в Женеве
- Появились первые детали относительно запланированной трехсторонней встречи в Женеве.
- Переговоры начнутся уже в первой части дня.
В среду, 18 февраля, в Женеве запланирован новый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США. Делегации продолжат обсуждение по установлению мира.
Об этом проинформировала пресс-секретарь Рустема Умерова Диана Давитян в комментарии для "РБК-Украина".
Когда начнутся переговоры и о чем будут говорить?
По словам пресс-секретаря, встреча начнется в первой части дня. В то же время такую информацию подтверждают и источники российских медиа. Они уточняют, что переговоры стартуют около 10:00 утра по Киеву.
Сообщается также, что консультации будут проводить в военной и политической группах.
24 Канал пытается получить новые уточнения относительно переговорного процесса от пресс-секретаря Рустема Умерова. В случае получения ответа, – мы непременно сообщим.
Напомним также, что в состав украинской делегации вошли Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Вадим Скибицкий, Сергей Кислица, Андрей Гнатов и Давид Арахамия.
Американскую сторону представляют Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дэн Дрисколл и Алекс Гринкевич. Делегацию России возглавил Владимир Мединский.
Интересно также, что накануне к переговорам присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Франции, Германии и Италии.
Как оценивают предыдущий раунд переговоров?
Стив Уиткофф отметил, что стороны согласились передать дополнительные предложения и уточнения своим руководителям и продолжить консультации с целью выработки договоренностей, которые могли бы привести к завершению войны.
В то же время издание Axios сообщило, что переговоры оказались в тупике из-за жесткой позиции главы российской делегации Владимир Мединский. Заметим,
Перед этим Владимир Зеленский предостерегал, что замена главы российской переговорной группы может быть сигналом о намерении Москвы сознательно затягивать мирный процесс.
В то же время президент Украины подчеркнул, что Киев настроен на скорейшее завершение войны, однако не уверен, что российская сторона демонстрирует аналогичную готовность.