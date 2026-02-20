Россия затягивает переговоры, но стратегическая инициатива переходит к Украине, – The Telegraph

Очередной раунд переговоров между Россией и Украиной фактически завершился безрезультатно. После полного дня консультаций в Женеве 17 февраля и оптимистичных сигналов от представителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа уже на следующий день, 18 февраля, переговоры продолжались всего около двух часов.

Тем временем стратегическая инициатива переходит к Украине. Об этом пишет Самуэль Рамани, колумнист The Telegraph.

Как время начинает играть в пользу Украины?

Несмотря на то что стороны смогли сблизить позиции по отдельным военным аспектам – в частности линии соприкосновения и механизмов контроля за прекращением огня, – ключевой вопрос территорий остался камнем преткновения. Взгляды на границы оказались принципиально несовместимыми.

Жесткая позиция в таких условиях часто трактуется как выгодная Москве. В окружении Дональда Трампа и в части европейских столиц распространено мнение, что Россия способна "переждать" западную поддержку Украины, опираясь на якобы наступательную инициативу и численное преимущество. Согласно такой логике, Киев должен или согласиться на невыгодные условия, или рисковать еще большими потерями территорий, пишет колумнист The Telegraph Самуэль Рамани.

Впрочем, такой взгляд он считает чрезмерно пессимистичным и таким, не соответствующим реальной картине. По его мнению, все больше фактов свидетельствуют о том, что стратегическое время работает на Украину. После малорезультативного летнего контрнаступления 2023 года существенных прорывов у Киева не было, однако сейчас ситуация постепенно меняется.

По словам Рамани, со среды по воскресенье на прошлой неделе украинские силы вернули под контроль 201 квадратный километр территории в окрестностях Запорожья. Эти достижения стали самыми быстрыми за последние два с половиной года и превысили темпы российского наступления за весь декабрь 2025 года.

Такие технологии замедляют продвижение армии России и обнажают слабые стороны ее медленной бронетехники. В то же время новые поставки вооружения, в частности немецкие боевые машины пехоты Lynx KF41, снижают артиллерийское преимущество России и усиливают защиту экипажей от ударов дронов.

Колумнист также утверждает, что утверждения о значительном численном преимуществе России преувеличены. За четыре года полномасштабной войны ее потери – погибшими и ранеными – могли достичь примерно 1,3 миллиона человек. По украинским оценкам, уже два месяца подряд количество потерь превышает темпы пополнения личного состава.

Поскольку Владимир Путин избегает объявления полной мобилизации, Кремль все активнее привлекает иностранцев – в частности граждан Кубы, Индии и африканских государств. Им предлагают высокие выплаты и обещают не отправлять на передовую, однако фактическое использование таких бойцов как "пушечного мяса" негативно сказывается на имидже России среди партнеров.

Из-за ограниченных возможностей стабильного пополнения армии, в том числе за счет иностранцев, в начале 2026 года Москва была вынуждена уменьшить интенсивность боевых действий, чтобы замедлить темпы потерь.

Параллельно усиливается экономическое давление. На фоне стагнации ВВП Центробанк России смягчил жесткую антиинфляционную политику и снизил ключевую ставку до 15,5%. Это может углубить кризис стоимости жизни и усилить недовольство в крупных городах.

Генерал армии США в отставке Дэвид Петреус озвучил 24 Каналу мнение, что для того, чтобы дожать Владимира Путина, нужен пакет санкций против России со стороны США, который сейчас на рассмотрении в Сенате. Его поддерживает 90 из 100 сенаторов.

В экономике России есть существенные проблемы