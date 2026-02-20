Об этом Зеленский рассказал в комментарии журналистам.
О каких результатах встречи в Женеве рассказал Зеленский?
Президент Владимир Зеленский провел совещание с переговорной группой Украины в полном составе. Встреча длилась полтора часа.
Один из важных результатов переговоров, отмечает Зеленский, является то, что все стороны согласились на мониторинг прекращения огня, который будут осуществлять представители США.
Также в ближайшие дни может быть достигнута договоренность об обмене пленными.
Впрочем, вопрос территорий до сих пор остается без конструктива.
Следующая встреча делегаций состоится в течение 10 дней, вероятнее всего, так же в Женеве.
Зеленский отметил, что в следующие 2 дня украинская команда обдумает повестку дня следующей встречи.
Зеленский прокомментировал требования России по территориям
Зеленский заявил, что Украина готова к компромиссам, но не ценой своей независимости и суверенитета. Украинская сторона готова остановить войну на текущей линии разграничения.
Он подчеркнул, что требования отдать территории в обмен на прекращение дальнейшей агрессии нельзя считать компромиссом – это ультиматум.