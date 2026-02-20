Об этом Зеленский рассказал в комментарии журналистам.

О каких результатах встречи в Женеве рассказал Зеленский?

Президент Владимир Зеленский провел совещание с переговорной группой Украины в полном составе. Встреча длилась полтора часа.

Один из важных результатов переговоров, отмечает Зеленский, является то, что все стороны согласились на мониторинг прекращения огня, который будут осуществлять представители США.

Также в ближайшие дни может быть достигнута договоренность об обмене пленными.

Впрочем, вопрос территорий до сих пор остается без конструктива.

Следующая встреча делегаций состоится в течение 10 дней, вероятнее всего, так же в Женеве.

Зеленский отметил, что в следующие 2 дня украинская команда обдумает повестку дня следующей встречи.

Зеленский прокомментировал требования России по территориям