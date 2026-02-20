Про це Зеленський розповів у коментарі журналістам.
Дивіться також Війна в Україні, ймовірно, триватиме ще від одного до трьох років, – джерела WSJ у Європі
Про які результати зустрічі у Женеві розповів Зеленський?
Президент Володимир Зеленський провів нараду з переговорною групою України у повному складі. Зустріч тривала півтори години.
Один з важливих результатів перемовин, зазначає Зеленський, є те, що всі сторони погодилися на моніторинг припинення вогню, який здійснюватимуть представники США.
Також у найближчі дні може бути досягнута домовленість про обмін полоненими.
Втім, питання територій досі залишається без конструктиву.
Наступна зустріч делегацій відбудеться впродовж 10 днів, найімовірніше, так само у Женеві.
Зеленський зазначив, що у наступні 2 дні українська команда обдумає порядок денний наступної зустрічі.
Зеленський прокоментував вимоги Росії щодо територій
Зеленський заявив, що Україна готова до компромісів, але не ціною своєї незалежності та суверенітету. Українська сторона готова зупинити війну на поточній лінії розмежування.
Він підкреслив, що вимоги віддати території в обмін на припинення подальшої агресії не можна вважати компромісом – це ультиматум.