Путин боится только одного сценария: американский ветеран сказал, как реалистично выйти из войны

Мирные переговоры последних месяцев не принесли прогресса в ключевых вопросах, несмотря на заголовки о "близости прорыва". Ни Россия не способна победить на поле боя в ближайшее время, ни Украина не в состоянии освободить оккупированные территории силой.

Ветеран армии США Престон Стюарт объяснил 24 каналу, что единственным реальным сдерживающим фактором для Путина могло бы стать членство Украины в НАТО с размещением союзнических сил.

Почему переговоры не дают результата?

Определенный прогресс достигнут лишь во второстепенных вопросах, тогда как главное: территориальный контроль и гарантии безопасности – так и не стали предметом реального обсуждения,

– отметил Стюарт.

Единственное, что может заставить Путина пойти на мир – это реальная угроза прямого столкновения с НАТО, ведь несмотря на ядерные угрозы, Путин боится прямого конфликта.

Однако пока такого давления нет, поэтому конфликт находится в состоянии неопределенности.

"К сожалению, я не уверен, что переговоры ни к чему не ведут", – подчеркнул Стюарт.

Обратите внимание! Политолог Владимир Фесенко отметил, что пока нет четкого понимания, какие именно гарантии безопасности Соединенные Штаты готовы предложить Украине. По его словам, в медиа появлялись только неофициальные "сливы", однако соответствует ли эта информация реальному содержанию возможных договоренностей – остается открытым вопросом.

Что известно о ходе мирных переговоров?