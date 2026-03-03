Путин боится только одного сценария: американский ветеран сказал, как реалистично выйти из войны
- Американский ветеран Престон Стюарт считает, что членство Украины в НАТО с размещением союзнических сил может стать единственным реальным сдерживающим фактором для Путина.
- Переговоры не дают результата, поскольку не обсуждаются ключевые вопросы территориального контроля и гарантий безопасности.
Мирные переговоры последних месяцев не принесли прогресса в ключевых вопросах, несмотря на заголовки о "близости прорыва". Ни Россия не способна победить на поле боя в ближайшее время, ни Украина не в состоянии освободить оккупированные территории силой.
Ветеран армии США Престон Стюарт объяснил 24 каналу, что единственным реальным сдерживающим фактором для Путина могло бы стать членство Украины в НАТО с размещением союзнических сил.
Почему переговоры не дают результата?
Определенный прогресс достигнут лишь во второстепенных вопросах, тогда как главное: территориальный контроль и гарантии безопасности – так и не стали предметом реального обсуждения,
– отметил Стюарт.
Единственное, что может заставить Путина пойти на мир – это реальная угроза прямого столкновения с НАТО, ведь несмотря на ядерные угрозы, Путин боится прямого конфликта.
Однако пока такого давления нет, поэтому конфликт находится в состоянии неопределенности.
"К сожалению, я не уверен, что переговоры ни к чему не ведут", – подчеркнул Стюарт.
Обратите внимание! Политолог Владимир Фесенко отметил, что пока нет четкого понимания, какие именно гарантии безопасности Соединенные Штаты готовы предложить Украине. По его словам, в медиа появлялись только неофициальные "сливы", однако соответствует ли эта информация реальному содержанию возможных договоренностей – остается открытым вопросом.
Что известно о ходе мирных переговоров?
- В Кремле заявили, что пока нет четкой определенности ни по дате, ни по локации следующего раунда мирных переговоров между Россией, Украиной и США.
- Предварительно встречу планировали провести в Абу-Даби, однако из-за текущей геополитической ситуации формат и место проведения могут быть пересмотрены.
- Дональд Трамп отметил, что прекращение войны в Украине является для него одним из ключевых приоритетов. В то же время он признал, что рассчитывал на более быстрое завершение конфликта, чем это происходит сейчас.