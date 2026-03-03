Ветеран армії США Престон Стюарт пояснив 24 Каналу, що єдиним реальним стримувальним чинником для Путіна могло б стати членство України в НАТО з розміщенням союзницьких сил.
Дивіться також: Зеленський зізнався, що робить Буданов у переговорах
Чому переговори не дають результату?
Певний прогрес досягнутий лише в другорядних питаннях, тоді як головне – територіальний контроль і гарантії безпеки – так і не стали предметом реального обговорення,
– зазначив Стюарт.
Єдине, що може змусити Путіна піти на мир – це реальна загроза прямого зіткнення з НАТО, адже попри ядерні погрози, Путін боїться прямого конфлікту.
Однак наразі такого тиску немає, тож конфлікт перебуває в стані невизначеності.
"На жаль, я не впевнений, що переговори ні до чого не ведуть", – наголосив Стюарт.
Зверніть увагу! Політолог Володимир Фесенко зауважив, що наразі немає чіткого розуміння, які саме гарантії безпеки Сполучені Штати готові запропонувати Україні. За його словами, у медіа з’являлися лише неофіційні "зливи", однак чи відповідає ця інформація реальному змісту можливих домовленостей – залишається відкритим питанням.
Що відомо про хід мирних перемовин?
- У Кремлі заявили, що наразі немає чіткої визначеності ані щодо дати, ані щодо локації наступного раунду мирних переговорів між Росією, Україною та США.
- Попередньо зустріч планували провести в Абу-Дабі, однак через поточну геополітичну ситуацію формат і місце проведення можуть бути переглянуті.
- Дональд Трамп наголосив, що припинення війни в Україні є для нього одним із ключових пріоритетів. Водночас він визнав, що розраховував на швидше завершення конфлікту, ніж це відбувається нині.