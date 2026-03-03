Ветеран армії США Престон Стюарт пояснив 24 Каналу, що єдиним реальним стримувальним чинником для Путіна могло б стати членство України в НАТО з розміщенням союзницьких сил.

Чому переговори не дають результату?

Певний прогрес досягнутий лише в другорядних питаннях, тоді як головне – територіальний контроль і гарантії безпеки – так і не стали предметом реального обговорення,

– зазначив Стюарт.

Єдине, що може змусити Путіна піти на мир – це реальна загроза прямого зіткнення з НАТО, адже попри ядерні погрози, Путін боїться прямого конфлікту.

Однак наразі такого тиску немає, тож конфлікт перебуває в стані невизначеності.

"На жаль, я не впевнений, що переговори ні до чого не ведуть", – наголосив Стюарт.

Зверніть увагу! Політолог Володимир Фесенко зауважив, що наразі немає чіткого розуміння, які саме гарантії безпеки Сполучені Штати готові запропонувати Україні. За його словами, у медіа з’являлися лише неофіційні "зливи", однак чи відповідає ця інформація реальному змісту можливих домовленостей – залишається відкритим питанням.

Що відомо про хід мирних перемовин?