Виткофф заговорил о возвращении за основу к стамбульским соглашениям

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что стамбульские соглашения 2022 года могут быть взяты за основу мирного соглашения Украины и России. Он заявил, что Россия якобы четко дала понять свои намерения заключить мир.

Уиткофф также заявил, что война фактически была спровоцирована не только Россией, но и НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир CNN.

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Стамбул 2022 может стать основой мирного соглашения с Россией

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что проект стамбульских соглашений 2022 года могут взять за основу в мирном урегулировании с Россией.

Мы очень близки к подписанию, и я думаю, что мы используем этот формат в качестве ориентира для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. Это будет замечательный день,

– заявил Уиткофф.

При этом США рассчитывают, что их бизнес вернется в Россию после договоренности по Украине.

Он также отметил, что Россия не единственная спровоцировала конфликт, ведь "тогда были всевозможные разговоры о вступлении Украины в НАТО, это фактически стало угрозой для россиян".

На следующей неделе, по его словам, ожидается подписание соглашения о редких ископаемых ресурсах Украины с США. Оно, как он отмечает, не будет включать гарантий безопасности Украине.

Что такое стамбульские соглашения

Стамбульские соглашения 2022 года включали обязательства Украины отказаться от вступления в НАТО, возможной разработки ядерного оружия, допуска иностранных войск и оружия в Украину, ее инфраструктуры. Украина не должна была участвовать в совместных учениях с другими странами.

Россия, США, Великобритания, Франция и Китай должны были предоставить Украине гарантии в течение 3 дня помогать ей в случае вооруженной агрессии против нее. Также РФ требовала, чтобы решение о помощи Украине одобрялось единогласно – это дало бы россиянам право вето.

Россия же обязывала вывести войска с оккупированных территорий, кроме Крыма и Севастополя. В Донецкой и Луганской области предусматривалось отдельное проведение границ.

Россия также требовала существенное сокращение украинской армии, – всего до 85 тысяч солдат, мизерный остаток вооружения.

Однако после стамбульского саммита россияне выдвинули дополнительные требования: статус второго государственного языка для русского, официальный запрет в Украине "фашизма, нацизма и агрессивного национализма", отмена взаимных санкций, исков в международных судах. Эти требования Украина отвергла.