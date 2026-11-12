Виткофф заявил о намерении обсудить с Зеленским пути завершения войны

Стив Виткофф после встречи в Москве планирует провести переговоры с президентом Зеленским. Он намерен склонить украинского лидера к одному из определенных путей завершения войны.

Об этом Виткофф заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Что на данный момент известно от Виткоффа?

Специальный посланник президента США заявил, что после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным планирует передать Зеленскому информацию о результатах переговоров и обсудить дальнейшие шаги.

Как я уже сказал, после этой встречи мы встретимся с президентом Зеленским, проинформируем его о том, каких результатов нам удалось достичь в рамках этой встречи, и постараемся также убедить его в том, что нужно идти по одному из выбранных путей для успешного завершения этого конфликта,

– сказал Стив Виткофф.

Отметим, диалог в российской столице состоялся вскоре после раунда трехсторонних консультаций с участием представителей Украины, США и России в Абу-Даби, где обсуждался комплекс сложных вопросов, включая территориальные аспекты и гарантии безопасности.