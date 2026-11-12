Віткофф заявив про намір обговорити із Зеленським шляхи завершення війни

Про це Віткофф сказав під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним.

Adv

популярні відео

Що наразі відомо від Віткоффа?

Спеціальний посланець президента США заявив, що після переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним планує передати Зеленському інформацію про результати переговорів і обговорити подальші кроки.

Як я вже сказав, після цієї зустрічі ми зустрічаємося з президентом Зеленським, ми його проінформуємо про те, яких результатів вдалося нам досягти в рамках цієї зустрічі, і спробуємо також переконати його в тому, що потрібно йти одним з обраних шляхів для успішного завершення цього конфлікту– сказав Стів Віткофф.

Зазначимо, діалог у російській столиці відбувся невдовзі після раунду тристоронніх консультацій за участю представників України, США та Росії в Абу-Дабі, де обговорювали комплекс складних питань, включно з територіальними аспектами та безпековими гарантіями.